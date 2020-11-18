شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس في السعودية خلال الـ24 ساعة المقبلة والان مع التفاصيل

الأربعاء 18 نوفمبر 2020 توقعت الهيئة العامة للآثار وحماية البيئة في السعودية حالة الطقس خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وقالت الهيئة في نشرتها اليوم: بمشيئة الله تعالى - تكون للضباب خلال الليل والصباح الباكر على ( الرياض، القصيم ،الحدود الشمالية)، فيما تنشط الرياح السطحية على (الشرقية ، المدينة المنورة ،الجوف. في حين تكون السماء غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة على ( جازان ،عسير،الباحة ،مكة المكرمة).

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