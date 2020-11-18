شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب سياسية أردوغان العداوانية .. أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي يسعون لمنع تركيا الحصول على إف-35 والان مع التفاصيل

الأربعاء 18 نوفمبر 2020 قدم ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يهدف إلى الحيلولة دون تسليم المقاتلات إف-35 جوينت سترايك التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن إلى تركيا شريكة الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي وإحدى الدول المشاركة في إنتاج الطائرات المتطورة.

يأتي مشروع القانون الذي قدمه السناتور الجمهوري جيمس لانكفورد والسناتور الجمهوري توم تيليس والسناتور الديمقراطية جيان شاهين . وأصدر الأعضاء الثلاثة في مجلس الشيوخ بيانا عبروا فيه عن قلقهم قائلين إن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يخوض "طريق الحكم الطائش والتغاضي عن سيادة القانون". وقال لانكفورد في البيان "تبتعد قرارات تركيا الاستراتيجية أكثر فأكثر مع الأسف عن المصالح الأمريكية وأحيانا تتعارض معها. وهذه العوامل تجعل تسليم نظام إردوغان تكنولوجيا إف-35 الحساسة وقدراتها المتطورة محفوفا بالمخاطر".

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