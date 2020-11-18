شكرا لقرائتكم خبر عن مسلحون يحتجزون رهائن فى مدينة نيويورك الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل
وبحسب ما نشرته صحيفة ديلى نيوز الأمريكية، قالت الشرطة، إن "الحادث بدا كعملية اقتحام لمنزل في مقاطعة كوينز بنيويورك، حيث تحصن مسلحان مشتبه بهما داخل المنزل".
وأضاف مساعد رئيس شرطة نيويورك، روبن بلتران، أن سيدة وطفلها الرضيع كانا بالداخل، محتجزين كرهائن من قبل المسلحين".
وأوضح أن الضحية تعرضت للاعتداء خلال الحادث، ولكن لحسن الحظ، تم إطلاق سراحها مع الطفل، بالإضافة إلى شخصين إضافيين كانوا داخل المنزل، امرأة مسنة في الثمانينيات من عمرها وامرأة في الخمسينيات من عمرها.
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