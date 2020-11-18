شكرا لقرائتكم خبر عن ١٧ ألف إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت ألمانيا اليوم تسجيل 305 حالات وفاة بالإضافة إلى 17561 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). وقال معهد (روبرت كوخ) الحكومي المختص في رصد حالات (كورونا) إن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 13119 حالة وفاة و833307 إصابات بالفيروس التاجي.

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