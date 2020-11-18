أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، الأربعاء، عن تحرير مختطفة واعتقال خاطفها شرقي العاصمة بغداد.
وقالت الوكالة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية وبعد ورود معلومات من احد المواطنين عن وجود حالة خطف لمواطنة في سدة الفضيلية ضمن محافظة بغداد، تم تشكيل فريق عمل مختص من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية".
وأضافت أنه "بعد المتابعة والتحري وتكثيف الجهد الاستخباري تم إلقاء القبض على المتهم الخاطف وتحرير المختطفة وبزمن قياسي خلال ثلاث ساعات في منطقة المشتل ببغداد والذي اعترف من خلال التحقيقات الاولية معة بقيامه بجريمته النكراء مستخدما دراجته النارية (التكتك) باختطاف المجنى عليها".
وأضافت أنه "بعد المتابعة والتحري وتكثيف الجهد الاستخباري تم إلقاء القبض على المتهم الخاطف وتحرير المختطفة وبزمن قياسي خلال ثلاث ساعات في منطقة المشتل ببغداد والذي اعترف من خلال التحقيقات الاولية معة بقيامه بجريمته النكراء مستخدما دراجته النارية (التكتك) باختطاف المجنى عليها".
وأشارت الوكالة إلى أنه "تم تسليمه مع دراجته النارية الى الجهات المختصة بموجب وصل استلام اصولي".
كانت هذه تفاصيل خبر قوة أمنية تحرر امرأة اختُطِفت بـ'تكتك' وتعتقل خاطفها في بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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