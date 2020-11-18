بالصور.. استقبال الوفد السعودي في منفذ عرعر

استقبل الوفد العراقي، الاربعاء، في منفذ عرعر الحدودي الوفد السعودي استعدادا لافتتاح المنفذ. ويترأس الوفد العراقي وزير الداخلية عثمان الغانمي ممثلا عن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. الصور بعدسة علي جاسم

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