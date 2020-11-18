بعد المداهمات الأمنية.. "إخوان النمسا" وصمة يتنصل منها الجميع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بات تنظيم "الإخوان" الإرهابي في النمسا وصمة يتنصل منها الجميع، حتى أعضاؤه الكبار، خوفا من مستقبل قاتم ينتظره في الأراضي الأوروبية.

والأسبوع الماضي، داهمت الشرطة النمساوية منظمة "أنس الشقفة" غير الربحية ضمن ٦٠ هدفا إخوانيا.

واليوم، تعددت إعلانات التنصل من المؤسسة التي تحمل اسم "الشقفة"، أحد أهم قيادات الإخوان في النمسا، حيث سارع السياسي السابق بالحزب الاشتراكي الديمقراطي، هانز سوبودا، إلى أخذ خطوة للوراء للابتعاد عن المنظمة التي يشغل عضوية هيئتها الاستشارية.

وقال سوبودا في تصريحات لصحيفة فولكس بلات النمساوية (خاصة) اليوم: "إذا كانت الاتهامات الموجهة للمنظمة بأنها على صلة بالإخوان صحيحة، فسأغادر الهيئة الاستشارية فورا".

أما وزير الدفاع السابق، فرنر فاسلبيند، فأعلن أنه يعيد تقييم عضويته في الهيئة الاستشارية لمؤسسة أنس الشقفة. فيما قرر السياسي الآخر، فريدرش بالدنجر، تعليق عضويته في الهيئة مؤقتا.

الغريب أن أنس الشقفة نفسه تنصل من الإخوان رغم أنه كان أحد المشتبه بهم في المداهمات الأخيرة وخضع للتحقيق، وفق تقارير صحفية.

وفي تصريحات لفولكس بلات، قال الشقفة: "لم تعثر الشرطة على أموال في المنظمة، وصادروا جهاز كمبيوتر، وحاسبا لوحيا محمولا، وكتبا".

وأضاف: "لم أكن في أي مرحلة من حياتي عضواً في جماعة الإخوان".

لكن لورينزو فيدينو، مدير مركز التطرف في جامعة جورج واشنطن الأمريكية والخبير الذي أعد دراسة "الإخوان في النمسا" بمشاركة هيئة حماية الدستور "الاستخبارات الداخلية"، قال إن "الشقفة (سوري الأصل) كان أحد القيادات المؤسسة، لوجود الإخوان في النمسا في ستينيات القرن الماضي".

وقبل أسبوع، نفذت الشرطة النمساوية مداهمات في 4 ولايات اتحادية، بينها فيينا، استهدفت أشخاصا وجمعيات مرتبطة بالإخوان الإرهابية وحركة حماس الفلسطينية.

وخلال المداهمات، فتشت الشرطة أكثر من 60 شقة ومنزلا ومقرا تجاريا وناديا، وألقت القبض على 30 شخصا مثلوا أمام السلطات لـ"الاستجواب الفوري"، وفق بيان رسمي.

ونقل إعلام محلي عن مصادر أمنية قولها إن "التحقيقات تجري مع المشتبه بهم حول الانتماء لمنظمات إرهابية، وتمويل الإرهاب، والقيام بأنشطة معادية لدولة النمسا، وتشكيل تنظيم إجرامي وغسل الأموال".

ووفق مكتب المدعي العام في النمسا، فإن المداهمات تأتي بعد "تحقيقات مكثفة استمرت أكثر من عام" من قبل هيئة حماية الدستور ومكافحة الإرهاب (الاستخبارات الداخلية).

ويملك الإخوان وجودا كبيرا في النمسا، خاصة في فيينا وجراتس، ويتمثل ذراعها الأساسية في "الجمعية الثقافية"، ومجموعة من المساجد والمراكز الثقافية مثل "النور" في جراتس، و"الهداية" في فيينا.