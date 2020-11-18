تفجير يستهدف "أميصوم" في مقديشو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعرضت، اليوم الأربعاء، قافلة عسكرية تابعة لقوات حفظ السلام الأفريقية إلى هجوم جراء انفجار عبوة ناسفة بمديرية كاران في العاصمة الصومالية مقديشو.

وقال شهود عيان لوسائل إعلام صومالية إن القوات الأفريقية المعروفة باسم "أميصوم" قامت بإطلاق نار كثيف سقط على إثره ضحايا دون تحديد عددهم.

في هذه الأثناء، وصلت القوات الأمنية الصومالية إلى موقع التفجير وطوقت المكان كما لم تعلق السلطات الصومالية على تفاصيل الهجوم.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم لكن عادة ما تتبنى حركة الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة هذه الهجمات .

ويعد هذا الانفجار الثاني في مقديشو خلال أقل من 24 ساعة، حيث فجر انتحاري نفسه، أمس الاثنين، في مطعم قرب أكاديمية الشرطة وأسفر عن 5 قتلى و8 جرحى.