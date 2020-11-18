قرقاش: العلاقات الإماراتية العمانية تاريخية.. ومعا نسمو ونرقى

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور بن محمد قرقاش، على أهمية العلاقات التاريخية بين الإمارات وسلطنة عمان.

وقال قرقاش في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع "تويتر" إن "الاحتفال الإماراتي الكبير باليوم الوطني العُماني ليس بجديد أو مستغرب".

وأضاف: "السلطنة جارنا التاريخي والوجودي بكل ما يحمله هذا الوصف من معنى، استقرارنا ازدهارنا مرتبط ومتواصل، ومعا نسمو ونرقى".



وتحتفل سلطنة عمان، اليوم الأربعاء، بعيدها الوطني الـ 50 الذي يصادف 18 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام، وهي تواصل مسيرة النهضة.

وتشارك دولة الإمارات سلطنة عمان احتفالاتها بيومها الوطني الخمسين، في تأكيد على مستوى العلاقات الأخوية والشراكة الاستراتيجية الراسخة بين البلدين.

ويأتي الاحتفال تحت شعار "عمان منا، ونحن منهم" حيث تشهد الإمارات مجموعة من الفعاليات والعروض المميزة.

وتتضمن الفعاليات إضاءة عدد من أبرز معالم الدولة بالعلم العماني وفعاليات احتفالية في معابر الدولة البرية واستقبال الزوار العمانيين القادمين إلى الإمارات بالورود والهدايا التذكارية.

وتواصل العلاقات الإماراتية العمانية نموها السريع في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في ظل القيادة الحكيمة للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات والسلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد سلطان عمان.

ويمثل تعميق العلاقات مع سلطنة عمان أولوية رئيسية لدى القيادة الإماراتية، وهو ما عبر عنه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في، تصريح سابق قال فيه: "عمان منا ونحن منهم، إخوتنا وأشقاؤنا وعضدنا، وعلاقات ممتدة نفخر بها وترسخها شعوبنا كل يوم".