التطورات الإقليمية والدولية تتصدر قمة الإمارات والبحرين والأردن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تشهد أبوظبي اليوم الأربعاء، قمة ثلاثية بين دولة الإمارات ومملكة البحرين والمملكة الأردنية، لمناقشة أبرز التطورات الإقليمية والدولية.

ووصل الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين، إلى دولة الإمارات، وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في استقباله.

وتوجه الملك عبدالله الثاني العاهل الأردني إلى الإمارات للمشاركة في القمة الثلاثية مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وتأتي هذه القمة بدعوة من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ومن المقرر أن تناقش القمة عددًا من الأحداث والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وتداعياتها، وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.