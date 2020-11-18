الكيان الصهيوني يستهدف قوات سورية وإيرانية في سوريا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قالت إسرائيل إنها شنت ضربات جوية على عدة أهداف للجيش السوري وفيلق القدس الإيراني في سوريا اليوم الأربعاء بعد زرع عبوات ناسفة في هضبة الجولان التي تسيطر عليها إسرائيل.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن مصدر عسكري قوله إن ثلاثة عسكريين قتلوا وأصيب آخر في "عدوان إسرائيلي" على سوريا اليوم الأربعاء.

وقال اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الهجوم شمل ثمانية أهداف في المنطقة الممتدة من القطاع الذي تسيطر عليه سوريا من هضبة الجولان إلى محيط دمشق.

وأضاف أنها شملت مقرا إيرانيا في مطار دمشق الدولي، وهو "موقع عسكري سري" كان يستخدم "كمنشأة ضيافة للوفود الإيرانية البارزة التي تأتي إلى سوريا لتنفيذ عمليات" والفرقة السابعة من القوات المسلحة السورية.

وتابع أن بطاريات صواريخ سطح جو سورية متطورة استُهدفت كذلك "بعد أن أطلقت النار على طائراتنا وعتادنا".

وقصفت إسرائيل مرارا أهدافا إيرانية في سوريا وأهدافا لجماعات مسلحة حليفة لها، بما في ذلك جماعة حزب الله اللبنانية قائلة إنها لن تتهاون مع تمدد النفوذ الإيراني في جارتها الشمالية.

وقال كونريكوس معلقا على هجوم اليوم "ليس من أكبر الهجمات لكنه متنوع".

ولم تعترف حكومة الرئيس بشار الأسد علنا مطلقا بوجود قوات إيرانية تحارب إلى جانبه في الحرب الأهلية السورية.

وتقول مصادر مخابراتية غربية إن تكثيف الضربات الإسرائيلية على سوريا هذا العام جزء من حرب بالوكالة وافقت عليها واشنطن في إطار استراتيجية لكبح نفوذ إيران العسكري.

وقال كونريكوس في إفادة لصحفيين أجانب إن ثلاثة ألغام مضادة للأفراد اكتشفت أمس الثلاثاء قرب موقع عسكري إسرائيلي في الجولان.

وأضاف "زرع العبوات الناسفة نفذه سكان سوريون لكن التوجيه والتعليمات جاءت من فيلق القدس الإيراني لذا قررنا الرد عليهم في سوريا".