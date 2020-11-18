شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مشروع قانون أمريكي يمنع تسليم تركيا مقاتلات "إف-35" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 نوفمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشروع قانون للإنفاق يمنع تسليم تركيا الجيل الجديد من مقاتلات "إف-35"، حسب ما ذكر موقع "أحوال" التركي.

وقال موقع "أحوال" إنه بموجب مشروع القرار الذي وقعه ترامب يُحظر تسليم تركيا المقاتلات. وأشار موقع "أحوال" إلى أن مشروع القانون الأمريكي يحظر أيضاً بيع الأسلحة للحرس الأمني لأردوغان، حتى يقدم بومبيو إخطاراً للكونجرس يفيد بتقديم الحراس المتهمين بالاعتداء على المتظاهرين في واشنطن في مايو/آذار 2017 للعدالة.

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