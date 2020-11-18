شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» يقتل 456 شخصاً في يوم واحد بروسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو: «رويترز»

سجلت روسيا ارتفاعاً قياسياً في عدد الوفيات الناجمة عن فيروس «كورونا» بلغ 456، الأربعاء، ليرتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 34,387، كما سجلت السلطات 20,985 إصابة جديدة بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بينها 4174 في العاصمة موسكو، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و991,998.

كانت هذه تفاصيل خبر «كورونا» يقتل 456 شخصاً في يوم واحد بروسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.