شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يتجه لسحب القوات الأمريكية من الصومال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن-رويترز

قال مسؤولون أمريكيون، الثلاثاء، إن الرئيس دونالد ترامب قد يسحب كل القوات الأمريكية تقريباً من الصومال في إطار خفض للقوات على مستوى العالم يشمل أفغانستان والعراق.

وقال المسؤولون الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم لـ«رويترز»، إنه لم يتم الانتهاء من أي شيء وإن الجيش الأمريكي لم يتلق أوامر في هذا الصدد. ومع ذلك سرت توقعات متزايدة بأن الأوامر ستصدر قريباً.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) الثلاثاء، أن ترامب سيخفض القوات الأمريكية في أفغانستان من 4500 إلى 2500 بحلول 15 يناير/كانون الثاني، قبل خمسة أيام فقط من نهاية ولايته وسيخفض القوات الأمريكية في العراق من 3000 إلى 2500.

وللولايات المتحدة نحو 7000 جندي في الصومال يساعدون القوات المحلية على هزيمة حركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» الإرهابي في عملية لا تحظى باهتمام كبير في الولايات المتحدة لكنها تعتبر حجر زاوية في جهود «البنتاجون» العالمية لمحاربة «القاعدة».

ويفكر كريستوفر ميلر القائم بأعمال وزير الدفاع والذي عينه ترامب حديثاً بحرص في الصومال ويمكن أن يقع اختياره على إبقاء وجود صغير هناك والتوقف عن الاعتماد على الانتشار الكبير لمحاربة الحركة.

ورفض منسق مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية، ناثان سيلز، الثلاثاء، مناقشة خطط القوات الأمريكية في الصومال. لكنه أشار إلى أن حركة «الشباب» تشكل خطراً على أمن شرق إفريقيا وأن الحركة شنت هجمات في كينيا.

وقال للصحفيين أثناء إعلانه فرض عقوبات على اثنين من قادة الحركة «لا تزال حركة الشباب تشكل تهديداً كبيراً داخل الصومال وفي المنطقة على نحو متزايد».

وأضاف سيلز: «تتخذ الولايات المتحدة مسؤولياتها على محمل الجد لاستخدام الأدوات المتاحة لدحر هذه الجماعة الإرهابية الخطيرة وإضعافها وهزيمتها». ويقول منتقدون إن مثل هذا التغيير الجذري في النهج تجاه حركة «الشباب» ينطوي على مخاطر كبيرة.