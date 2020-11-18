شكرا لقرائتكم خبر عن 10 قتلى بقصف إسرائيلي على سوريا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - «أ.ف.ب»

قتل عشرة أشخاص بينهم ثلاثة ضباط سوريين يتبعون لسلاح الدفاع الجوي، والباقي ينتمون لجنسيات أجنبية، وفق ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان. وبحسب المرصد، فإن من بين القتلى خمسة «يُرجح أنهم من جنسيات إيرانية تابعين لفيلق القدس»، إضافة إلى مقاتلين اثنين لم تعرف جنسيتهما بعد.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن غارات جوية على أهداف عسكرية سورية وإيرانية في سوريا، رداً على عبوات ناسفة زرعتها قرب شريط الفصل في الجولان السوري المحتل «خلية سورية بتوجيه إيراني»، في قصف أسفر وفقاً لدمشق، عن مقتل ثلاثة من عسكرييها.

وقال الجيش في بيان على «تويتر»، إن «ما فعلته إيران وسوريا هو أنهما زرعتا عبوات ناسفة بدائية الصنع قرب الخط «ألفا» لضرب الجنود الإسرائيليين. ما فعلناه نحن هو أننا ضربنا لتوِّنا أهدافاً لفيلق القدس وللجيش السوري في سوريا».

ووفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، فإن الأهداف التي ضربتها الطائرات الحربية الإسرائيلية تشمل «مخازن ومقرّات قيادة ومجمعات عسكرية، إضافة إلى بطاريات أرض ـ جو».

ولفت أدرعي في تغريدة على «تويتر»، إلى أن القصف أتى «رداً على زرع حقل العبوات الناسفة على حدود الجولان داخل إسرائيل من قبل خلية عملت بتوجيه إيراني»، مؤكداً أن إسرائيل تحمّل «النظام السوري مسؤولية أي عمل ينطلق من أراضيه، وستواصل التحرّك وفق الحاجة لضرب التموضع الإيراني في سوريا الذي يشكل خطراً على الاستقرار الإقليمي».

من جهتها، أعلنت دمشق مقتل ثلاثة من عسكرييها وإصابة رابع في القصف الإسرائيلي. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) عن مصدر عسكري قوله، إن إسرائيل قامت بقصف جوي من اتجاه الجولان السوري المحتل على المنطقة الجنوبية وقد تصدّت له الدفاعات الجوية، وأسقطت عدداً من الصواريخ. وأضاف أن الهجوم أسفر عن مقتل ثلاثة عسكريين وجرح جندي، ووقوع بعض الخسائر المادية.