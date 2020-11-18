شكرا لقرائتكم خبر عن «بوينج» تتوقع طلب 2945 طائرة جديدة في الشرق الأوسط خلال 20 عاماً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت شركة بوينج لصناعات الطيران عن توقعات إيجابية لقطاع الطيران في الشرق الأوسط على المدى البعيد، حيث أشارت في تقرير توقعات بوينج للسوق التجاري للسنوات العشرين المقبلة، إلى طلب 2945 طائرة جديدة في المنطقة بقيمة 685 مليار درهم، وذلك في ظل تعافي القطاع مع انتشار جائحة «كوفيد ـ 19» على المديين المتوسط والطويل.

وتتوقع شركة بوينج زيادة الطلب على أسطول الطائرات ذات الممر الواحد، كما سيشهد سوق الطائرات الجديدة عريضة البدن في الشرق الأوسط، تزايداً على الطلب من أجل غرض استبدال الطائرات القديمة.

وقال دارِن هولست، نائب رئيس التسويق التجاري لدى بوينج خلال مؤتمر افتراضي عقدته الشركة، الأربعاء، إنه من المتوقع على مدار العشرين عاماً القادمة، أن يزداد نمو حركة الركاب في الشرق الأوسط بمتوسط 4.3% سنوياً، وهو أعلى من المتوسط العالمي البالغ 4% نمواً سنوياً.

وأضاف: «استفادت العديد من شركات الطيران في الشرق الأوسط في العقود الماضية، من موقعها الجغرافي لتربط الاقتصادات الآسيوية سريعة النمو، والأسواق الأكثر نضجاً في أوروبا. وعلى مفترق الطرق التاريخي الذي يربط بين أوروبا وإفريقيا وآسيا، ستظل منطقة الشرق الأوسط وشركات الطيران التابعة لها، مركزاً مهماً لتدفق الركاب والبضائع على مدار 20 عاماً القادمة».

وأوضح هولست: «صحيح أن قطاع الطيران شهد صدمات دورية في الطلب منذ بداية عصر الطائرات، لكنه تعافى من هذا التراجع في كل مرة؛ لأن الطيران يلعب دوراً أساسياً في الاقتصاد العالمي. وسيؤدي الاضطراب الحالي في السوق إلى تشكيل استراتيجيات أسطول شركات الطيران لفترة طويلة في المستقبل، حيث تركز شركات الطيران على بناء أساطيل متعددة الاستخدامات، توفر المرونة في المستقبل، وتعزز القدرة مع تقليل المخاطر وتحسين الكفاءة والاستدامة».

ويتوقع أن يصل الأسطول التجاري في الشرق الأوسط، إلى 3500 طائرة بحلول عام 2039؛ أي أكثر من ضعف الطائرات الحالية البالغ عددها 1510، وذلك لتلبية احتياجات الاستبدال والنمو وفقاً لما ذكره رئيس التسويق التجاري. ويتوقع على الصعيد العالمي أن تظل محركات القطاع الرئيسية مرنة خلال فترة التوقعات البالغة 20 عاماً، ويُتوقع أن يعود الأسطول التجاري إلى النمو وزيادة الطلب لأكثر من 43 ألف طائرة جديدة.

وبحسب توقعات «بوينج» للسوق التجاري 2020 في الشرق الأوسط: «تتوقع «بوينج» طلباً في سوق الطائرات ذات البدن الواسع بـ1280 طائرة ركاب جديدة بحلول عام 2039. وسيتأثر الطلب على تلك الطائرات بسبب التحديثات التي تشهدها أسواق رحلات المسافات الطويلة، والتي تعد مرحلة طبيعية بعد التحديات التي يواجهها السفر الجوي، وخصوصاً تأثير انتشار الوباء على الطيران العالمي، وتشير توقعات بوينج للسوق التجاري إلى انتعاش السوق والعودة لأداء ما قبل انتشار الوباء على المدى المتوسط والطويل. كما سيشهد سوق الطائرات الجديدة ذات البدن الواسع في الشرق الأوسط، تزايداً في الطلب على الاستبدال».

وعلى المدى القريب، من المتوقع أن تتعافى الأسواق المحلية وأسواق السفر لمسافات قريبة حول العالم من آثار انتشار الوباء، حيث زاد الطلب على الطائرات ذات الممر الواحد في الشرق الأوسط بأكثر من الضعف خلال السنوات الخمس الماضية لوجهات خارج المنطقة. وتشير التوقعات إلى زيادة الطلب على أسطول الطائرات ذات الممر الواحد بمقدار ثلاثة أضعاف بحلول عام 2039 لخدمة هذه الفئة المتنامية من السوق».

ومنذ عام 2000، زادت شركات النقل الجوي في الشرق الأوسط حصتها من حركة الشحن الجوي العالمية من 4% عام 1999 إلى 13%، حيث عملت تلك الشركات على تنمية أساطيل طائراتها ذات البدن الواسع الخاصة بالركاب والشحن بسرعة كبيرة. وتُمثل طائرات الشحن مجالاً متنامياً من الفرص لشركات الطيران في الشرق الأوسط، فمن المتوقع أن يتضاعف الأسطول تقريباً من 80 في عام 2019 إلى 150 بحلول عام 2039.

وتتوقع بوينج على مدى 20 عاماً، فرصة نمو الخدمات التجارية في الشرق الأوسط بقيمة 725 مليار دولار، بما في ذلك متطلبات سلسلة التوريد والصيانة والإصلاحات والتجديد التي تركز على تقنيات الطائرات الجديدة وحلول البرمجة لتقليل تكاليف التشغيل وتحسين الكفاءة.

ويتوقع مؤشر بوينج للطيارين والتقنيين لعام 2020، أن تحتاج المنطقة إلى 223 ألف موظف جديد بحلول عام 2039، بمن فيهم 58 ألف طيار و59 ألف موظف تقني، و106 آلاف من أفراد طاقم الطائرة.