شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه يعود إلى إنجلترا بطائرة خاصة من توجو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

غادر النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، لومي عاصمة توجو، متوجهاً إلى إنجلترا عقب انتهاء مباراة منتخب مصر أمام توجو، التي شارك فيها وأحرز الهدف الثالث مشاركاً في فوز الفراعنة 3ـ1 في المباراة التي أقيمت باستاد دي كيجيه في مدينة لومي عاصمة توجو.

وخصص نادي أستون فيلّا الإنجليزي طائرة خاصة للنجم المصري تريزيجيه أقلته من توجو إلى إنجلترا مباشرة، للحاق بمباريات فريقه في الدوري الإنجليزي بدلاً من التوجه إلى القاهرة مع الفريق والسفر بعدها إلى إنجلترا.

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