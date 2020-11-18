شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق «إنفينيتي» QX55 الجديدة كلياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أطلقت إنفينيتي، الأربعاء، سيارة QX55 الرياضية متعددة الاستخدامات والجديدة كلياً في حدث عالمي جرى نقله على الهواء مباشرة من لوس أنجلوس، احتفالاً بالكشف عن السيارة الجديدة التي تستلهم تصميمها وخصائصها النوعية من السيارة الاستثنائية إنفينيتي FX.

وقال بيمان كارجار، رئيس مجلس إدارة إنفينيتي: «إن إنفينيتي QX55 الجديدة تتحدث عن نفسها بنفسها، وجرى تصميمها لتوفير أقصى مستويات الراحة والتميز في كل مكان تذهب إليه، وهي مزيج فريد من نوعه يجمع بين الأسلوب والجوهر».

وجرى كشف النقاب عن QX55 من قبل النجم العالمي ألو بلاك في مسرح بيلاسكو الشهير في لوس أنجلوس.

ويحتفظ تصميم QX55 بجميع سمات التصميم الجريئة لإنفينيتي، ما يعزز من ترابطها بتصميم FX. وتندرج QX55 إنفينيتي مرة أخرى في فئة ساعدت في تصميمها بأسلوب متميز. ويكتمل الشبك الأمامي ذي القوس المزدوج بنمط شبكي مستوحى من الأوريجامي ويوفر عمقاً بصرياً ويعرض الفن الحديث المستوحى من اليابان. وتتميز QX55، بمصابيح أمامية تعمل بتقنية LED قياسية تحاكي العين البشرية.

على طول جوانب الجسم، تمتد الخطوط الأنيقة والمتدفقة من غطاء المحرك وفوق الرفارف الأمامية وعبر الأبواب وفوق العجلات الخلفية، فضلاً عن عجلات السيارة من قياس 20 بوصة في جميع طرازات QX55، والتي تملأ أقواس العجلات وتؤكد متانة الديناميكية التي تتمتع بها تقنية الدفع الرباعي.

ويبرز الجزء الخلفي من QX55 دقة تصميم صناع السيارات وتفسير التبسيط الياباني من خلال الجمع بين باب خلفي مرتب مع تقنية بسيطة. وتجمع المصابيح الخلفية الرقمية «مفتاح البيانو» 45 مصباحاً منفصلاً في مبيت واحد لإنشاء توقيع ضوئي أنيق.

في الداخل، تتميز QX55 بشاشة مزدوجة من إنفينيتي، ونظام المعلومات والترفيه (InTouch) مع توافق مع أنظمة تشغيل أبل (كار بلاي) وأندرويد أوتو، ونظام إدخال الذاكرة المؤقتة التي تتيح منافذ شحن للأجهزة الذكية. وتوفر الشاشات عالية الدقة بقياس 8 بوصات و7 بوصات للسائق والركاب فرصة الترفيه من خلال النظام الصوتي (بوس) الذي يقدم تجربة صوتية استثنائية.

تتزين الجلود أو شبه الأنيلين للمقاعد في مقصورة QX55 بمساحتها الفسيحة، وتوفر مقاعد الصف الثاني المنزلقة سعة تحميل مرنة أو مساحة أكبر للأرجل، حسب الحاجة.

وتحت غطاء سيارة QX55، يوجد محرك توربو رباعي الأسطوانات يولد 268 حصاناً وعزم دوران 380 نيوتن لكل متر، ويغير المحرك الديناميكي ضغطه وإزاحته بشكل غير محسوس لتوفير كفاءة محسّنة أو قوة حسب الطلب، بناءً على احتياجات السائق. ويتم نقل هذه القوة من خلال ناقل حركة متغير مستمر مع وضع النقل اليدوي الذي يتناغم مع نظام الدفع الرباعي الذكي من إنفينيتي، وهو قياسي في جميع طرازات QX55، ويتيح إعدادات قابلة للبرمجة لخاصية القيادة حسب رغبة السائق سواء كانت بنظام قياسي، أو اقتصادي، أو رياضي، أو شخصي.