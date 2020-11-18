شكرا لقرائتكم خبر عن ويليان «يرش الملح على اللحم» في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أمضى النجم البرازيلي ويليان صانع ألعاب أرسنال حالياً أياماً من الإجازة الدولية في دبي بعد عدم استدعائه من قبل مدرب المنتخب، ونشر ويليان صورة مع الشيف الشهير نصرت «سولت باي» وهو يرش الملح على اللحم، واستغل ويليان سماح بريطانيا في 14 نوفمبر بالسفر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة دون التعرض للعزل أسبوعين بعد العودة، لكن عليه أن يخضع لاختبار يثبت عدم إصابته بفيروس كورونا قبل اللحاق بتمرينات أرسنال استعداداً لمواجهة الوافد الجديد ليدز يونايتد الأحد.

ويعاني المدرب أرتيتا غياب لاعبه المصري محمد النني، بعد ثبوت إصابته بكورونا، في مهمة المنتخب، وسيكون نجمه الآخر أوبميانج متعباً من احتجازه 6 ساعات في مطار جامبيا.

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