شكرا لقرائتكم خبر عن أول اختبار منزلي سريع لـ«كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن-أ.ف.ب

أجازت الولايات المتحدة أول اختبار سريع لفيروس «كورونا» يستخدم في حالات الطوارئ ويمكن إجراؤه بشكل ذاتي، في وقت تتزايد القيود في أنحاء البلاد للحد من ارتفاع الاصابات بالفيروس.

ووافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على الاختبار لمن هم بعمر 14 عاماً وما فوق والذين يشتبه طبيب في أنهم مصابون بـ«كوفيد-19». والاختبار المشروط بوصفة طبية يظهر النتائج في غضون 30 دقيقة.

وكتب ستيفن هان مفوض إدارة الغذاء والدواء في تغريدة: «نستمر في إثبات سرعة غير مسبوقة في التصدي لكوفيد-19».

وأضاف: «أجازت وكالة الغذاء والدواء أول اختبار لكوفيد-19 يتم إجراؤه بشكل ذاتي كلياً ويقدم النتائج في المنزل. إنه تطور مهم يؤكد التزامنا بتوسيع نطاق الوصول للاختبارات».

والاختبار من تطوير شركة لـ«وسيرا هيلث». ويسمح بجمع عينات من الأنف في المنزل بواسطة مسحة مرفقة توضع فيما بعد في عبوة صغيرة. ثم توضع العبوة في جهاز صغير يقوم بفحص العينة. ويبرز ضوء على الجهاز نتيجة الفحص في غضون 30 دقيقة أو أقل.

تم تصميم الاختبار لتبلغ كلفته أقل من 50 دولاراً، بحسب موقع «لوسيرا هيلث».

وكان وكالة الغذاء والدواء الأمريكية قد وافقت في السابق على اختبارات منزلية لـ«كوفيد-19»، وأعطت الضوء الأخضر في أواخر نيسان/إبريل ومطلع أيار/مايو لاختبارين عن طريق أخذ عينات من الأنف، واختبار آخر لعينات من اللعاب.

لكن العينات التي تستخرج من تلك الاختبارات كانت ترسل إلى مختبر لفحصها بدلا من فحصها في المنزل.

وفيما يقدم اختبار «لوسيرا» النتائج على الفور، إلا أنه ليس نوعاً من الاختبارات الرخيصة والسريعة التي دعا باحثون لاستخدامها على نطاق واسع.

وسجلت الولايات المتحدة، الثلاثاء، 11,340,563 إصابة بفيروس «كورونا» و248,429 وفاة، بحسب مركز «جونز هوبكنز». وتعد الحصيلة الأسوأ في العالم.