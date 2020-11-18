اعتقال أكثر من 700 شخص بعد تظاهرة للمعارضة في بيلاروسيا

مينسك: أعلنت السلطات في بيلاروسيا الاثنين ان أكثر من 700 شخص اعتقلوا بعد تظاهرة الأحد للمعارضة التي تسعى لإزاحة الرئيس ألكسندر لوكاشنكو.
واعلنت المتحدثة باسم وزارة الداخلية أولغا تشيمودانوفا في بيان "تم توقيف أكثر من 700 شخص لانتهاك القانون حول الأحداث الجماعية وقبل درس المحاكم لمخالفاتهم".
ووفقا لمنظمة "فياسنا" البيلاروسية للدفاع عن حقوق الإنسان أوقف ما لا يقل عن 1200 شخص خلال تظاهرة المعارضة الأحد التي فرقتها الشرطة فورا باستخدام القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع.
والإثنين اعلنت المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا انها التقت سفراء الاتحاد الاوروبي داعية الى عقوبات اقتصادية جديدة ضد شركات عامة بيلاروسية ومصارف مرتبطة بالدولة.
وفرض الاوروبيون عقوبات على لوكاشنكو ونجله فيكتور وعشرات المقربين منهما وكبار المسؤولين البيلاروسيين. ولوحوا بفرض عقوبات جديدة بعد وفاة معارض اثر توقيفه. ولجأ معظم قادة المعارضة إلى الخارج وخصوصا اولئك الذين لم يسجنوا.
ولجأ المدونان البيلاروسيان ستيبان بوتيلو ورومان بروتاسيفيتش اللذان يشغلان قناة تلغرام نيكستا للمعارضة، إلى بولندا.
والاثنين اعلنت الخارجية البيلاروسية استدعاء القائم بالاعمال البولندي في مينسك لابلاغه ان بيلاروسيا طلبت تسليم المدونين المتهمين بممارسة أنشطة "متطرفة".
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