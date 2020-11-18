محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي: كشفت التحقيقات الأولية عن سبب حادث انقلاب أتوبيس مدرسة بمنطقة الهرم؛ حيث تبين من الفحص والتحري اصطدام الأتوبيس بعمود إنارة أثناء نزوله من نزلة المتحف الكبير. وأسفر الاصطدام بعمود الإنارة عن انقلاب الأتوبيس وحدوث الإصابات بين 14 طالبًا ومشرفة. كانت منطقة الهرم شهدت انقلاب أتوبيس، تابع لأحد المدارس في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء. تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغًا يفيد بانقلاب أتوبيس مدارس بالقرب من منطقة حدائق الأهرام، وعلى الفور توجهت قيادات المرور وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

كانت هذه تفاصيل خبر التحقيقات عن انقلاب اتوبيس المدارس: اصطدم بعمود إنارة وحدوث الاصابات بين 14 طالبًا ومشرفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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