بسبب المصروفات.. محافظ المنوفية يحيل مديرة مدرسة للنيابة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- أحمد الباهي:

أحال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الأربعاء، واقعة طرد مديرة مدرسة أبو بكر الصديق بالسادات لأطفال مقيدين بمرحلتي "KG1.KG2"، لعدم تسديد المصروفات إلى النيابة الإدارية.

وقرر المحافظ تشكيل لجنة من الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام لفحص الشكوى على الطبيعة، وإعداد تقرير مفصل.

وتقدم أولياء أمور عدد من الطلاب بشكوى بخصوص الواقعة، وجرى تشكيل لجنة للبحث بحضور محقق قانوني من إدارة السادات التعليمية ومجلس أمناء المدرسة، وانتهت اللجنة إلى ثبوت الواقعة.

وقالت مديرة المدرسة أمام اللجنة أنها لم تطرد أي طالب خارج المدرسة، ولكن نبهت بعدم دخول من لم يسدد المصروفات الدراسية، بالمخالفة للقوانين المتبعة في هذا الشأن.

وشددت اللجنة على مديرة المدرسة بعدم طرد أي طالب من رياض الأطفال لم يسدد المصروفات الدراسية إلا بحضور ولي الأمر.