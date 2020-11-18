سانا: الدفاع الجوي السوري يتصدى لهجوم جوي إسرائيلي بالمنطقة الجنوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - دمشق- (أ ش أ):
تصدت قوات الدفاع الجوي في الجيش السوري، اليوم الأربعاء، لعدوان إسرائيلي في سماء المنطقة الجنوبية وأسقطت عددًا من صواريخ العدوان.
و قال مصدر عسكري في تصريح أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا" إن: "العدوان الجوي من اتجاه الجولان السوري المحتل على المنطقة الجنوبية وتصدت له قوات الدفاع الجوي وأسقطت عددًا من الصواريخ"، مضيفا أن العدوان أسفر عن مقتل ثلاثة عسكريين وجرح جندي ووقوع بعض الخسائر المادية.
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