إعتبرت منظمة "أطباء بلا حدود" أن إستخلاص إستنتاجات نهائية حول فعالية لقاح فيروس كورونا الذي طورته شركة "موديرنا" الأمريكية "سابق لأوانه لأن المعلومات التي قدمتها غير كافية". وقالت المنظمة في بيان لها، إن الشفافية الكاملة مطلوبة بشأن التجارب السريرية للعقار. وأشارت منظمة "أطباء بلا حدود" إلى أن "البيان الصحفي لشركة موديرنا لا يكفي لاستخلاص إستنتاجات ملموسة". وكانت شركة "موديرنا" قد أعلنت أمس الإثنين في بيان، أن لقاحها المضاد لفيروس كورونا "أظهر فعاليته الأساسية بنسبة 94.5 بالمائة". وكالات

كانت هذه تفاصيل خبر أعلنت فعاليّته بنسبة 94.5 بالمائة، أطبّاء بلا حدود تؤكّد : إستخلاص إستنتاجات نهائيّة حول فعاليّة لقاح "كورونا" سابق لأوانه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.