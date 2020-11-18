توقعت منظمة الصحة العالمية أمس الاثنين، أن يكون اللقاح المضاد لفيروس كورونا متوفرا بشكل محدود في النصف الأول من العام 2021.
وقالت كبيرة علماء المنظمة، سمية سواميناثان في إفادة صحفية "نخطط لتنفيذ عمليات توريد محدودة في النصف الأول من العام (2021). نحن الآن في مرحلة التخطيط. ومهمتنا تتمثل في ضمان حصول الناس الذي يدخلون ضمن الفئات الأكثر عرضة على وصول ضروري للقاح وأن يكونوا محميين. هذا ما نهدف إليه ".
وكالات
كانت هذه تفاصيل خبر منظمة الصحّة العالميّة: نتوقّع توفّر اللقاح المضادّ لكورونا في النصف الأوّل من سنة 2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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