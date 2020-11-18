منظمة الصحّة العالميّة: نتوقّع توفّر اللقاح المضادّ لكورونا في النصف الأوّل من سنة 2021

توقعت منظمة الصحة العالمية أمس الاثنين، أن يكون اللقاح المضاد لفيروس كورونا متوفرا بشكل محدود في النصف الأول من العام 2021.

وقالت كبيرة علماء المنظمة، سمية سواميناثان في إفادة صحفية "نخطط لتنفيذ عمليات توريد محدودة في النصف الأول من العام (2021). نحن الآن في مرحلة التخطيط. ومهمتنا تتمثل في ضمان حصول الناس الذي يدخلون ضمن الفئات الأكثر عرضة على وصول ضروري للقاح وأن يكونوا محميين. هذا ما نهدف إليه ".

وكالات