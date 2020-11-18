الخارجية الروسية: قرار ترامب بسحب قواته من أفغانستان أخذ أكثر من اللازم

أعلنت وزارة الخارجية الروسية إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول تسريع انسحاب قواته من أفغانستان أخذت أكثر من حجمها لأن تأثير ذلك سيكون ضئيلا في الوضع على الأرض وفقاً لروسيا اليوم.
وعلى صعيد التطورات قال المبعوث الروسي الخاص لأفغانستان مدير إدارة آسيا الثانية بوزارة الخارجية الروسية زاميروكابولوف إنه يتم تقديم هذا بشكل موجه ترامب سيسحب القوات ولكن ليس كلها كما ذكر سابقا سيبقى 2500 عسكري.
كما ان المسؤولون في كابل يأملون في أن جو بايدن يمكنه إلغاء ذلك في وقت لاحق عندما يتولى منصبه.
ومن ناحية أخرى تساءل الدبلوماسي الروسي موجها كلامه إلى الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ هل أدى وجود الناتو (في أفغانستان) إلى تحسين الوضع حتى ولو قليلا؟ دعهم يلقوا نظرة فاحصة على أنفسهم في المرآة.
وفي وقت سابق قالت وسائل إعلام أمريكية إن وزارة الدفاع البنتاغون تلقت أوامر بالإسراع في انسحاب القوات من أفغانستان والعراق قبل تنصيب بايدن المتوقع في 20 يناير القادم.
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