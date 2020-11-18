إسرائيل تسجل 815 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء أنها سجلت 815 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات ال(24) الماضية بينما تم الإبلاغ عن 307 حالات خطيرة. بينما تم الإبلاغ عن 307 حالات خطيرة. وذكرت الوزارة في بيانها - الذي أوردته صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية على موقعها الالكتروني اليوم، أن حصيلة وفيات الفيروس ارتفعت إلى 2735 حالة بينما هناك 13 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.

صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية على موقعها الالكتروني اليوم، أن حصيلة وفيات الفيروس ارتفعت إلى 2735 حالة بينما هناك 13 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.

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