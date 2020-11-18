جوتيريش يطالب قادة دول مجموعة العشرين باتخاذ إجراءات جريئة لمواجهة كورونا

طالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، قادة دول مجموعة الـ 20، الذين سيجتمعون نهاية هذا الأسبوع في قمة افتراضية بالسعودية، باتخاذ إجراءات جريئة ضد فيروس كورونا.
وقال جوتيريش - حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم /الأربعاء/ - إن: "مجموعة العشرين تعترف بأن هناك حاجة إلى مزيد من تخفيف الديون، وينبغي على مجموعة العشرين الآن أن تظهر قدرا أكبر من الطموح، وأن تقر تدابير أكثر جرأة لتمكين البلدان النامية من
وأضاف: "أنه في الوقت الذي نتصدى فيه لهذه الجائحة غير المسبوقة، يحتاج العالم أكثر من أي وقت مضى إلى قيادة غير مسبوقة تكون موحدة في سعيها للاستجابة للأزمة والتعافي بشكل أفضل".
وشدد على أن الانقسام يعني تعريض الجميع للخطر، والوقاية تعني توفير الأموال وإنقاذ الأرواح، محذرا من أن الأزمة الراهنة يمكن أن تدفع 115 مليون
ودعا إلى تمديد تعليق الديون حتى نهاية عام 2021، وتوسيع نطاق هذا الإجراء ليشمل دولا متوسطة الدخل تعاني من جراء الجائحة وتحتاج إلى إعفائها من سداد خدمة الدين خلال العام المقبل، مناشدا في الوقت ذاته قادة مجموعة العشرين بسد فجوة التمويل البالغة 28 مليار دولار اللازمة لتسريع الوصول إلى الأدوات اللازمة لمكافحة "كوفيد-19".
وحث الأمين العام للأمم المتحدة كذلك قادة مجموعة العشرين على زيادة الاستثمارات في التنوع البيولوجي والعمل المناخي واستعادة النظم الإيكولوجية.
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