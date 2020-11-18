أوكرانيا تسجل 12496 إصابة جديدة و256 وفاة بفيروس كورونا

أعلن وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف، اليوم الأربعاء، تسجيل 12 ألفا و496 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 570 ألفا و153حالة.
وقال ستيبانوف عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، بحسب ما نقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، إن حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 تشمل 535 طفلا و529من العاملين في القطاع الصحي في أوكرانيا.
وأضاف وزير الصحة الأوكراني أنه تم تسجيل 256 حالة وفاة فيما تماثل 8096 شخصا للشفاء وانتقل 1668 إلى المستشفيات لتلقي العلاج.
وشهدت العاصمة كييف أكبر عدد من الحالات المؤكدة تليها منطقة دنيبروبتروفسك ثم منطقة تشيركاسي تليها زابوريزهيا.
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