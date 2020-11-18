سيف اليزيد - سجلت العاصمة اليابانية طوكيو 493 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، متجاوزة بذلك أعلى حصيلة إصابات يومية بالفيروس تم تسجيلها في أغسطس الماضي، بحسب ما ذكرته شبكة أخبار فوجي اليابانية اليوم الأربعاء.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه من المقرر أن يلتقى مسؤولو المدينة غدا الخميس من أجل تقرير رفع مستوى التأهب من الفيروس بالمدينة وفرض قيود جديدة على الحياة العام لاحتواء الفيروس.

قد تشمل القيود الجديدة إغلاق المحال مبكرا. وكانت العاصمة اليابانية طوكيو قد سجلت أمس الثلاثاء 298 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بالمدينة.

وقد انخفضت الأسهم اليابانية في ظل تدهور وضع الفيروس في اليابان، حيث انخفض مؤشر نيكي المؤلف من 225 سهما بنحو 4ر1 % اليوم الأربعاء، عقب أن ارتفع لأعلى مستوى له منذ عام 1991 أمس الثلاثاء.

كانت هذه تفاصيل خبر طوكيو تسجل 493 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.