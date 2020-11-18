أستراليا تفرض إغلاقاً صارماً بعد تفش مفاجئ لكورونا

سيف اليزيد - بعد مضي سبعة أشهر على عدم تسجيل حالات انتقال للإصابة بكورونا في المجتمع، ستضطر السلطات الأسترالية إلى فرض إغلاق صارم في ولاية ساوث أستراليا بجنوب البلاد لمدة ستة أيام بسبب تفش مفاجئ للفيروس، حسبما أفاد رئيس وزراء الولاية، ستيفن مارشال اليوم الأربعاء.

وقال مارشال للصحفيين: "اعتبارا من منتصف الليل نحتاج من مجتمعنا التوقف عن النشاط لمدة ستة أيام".

وأضاف: "سيتم تطبيق سلسلة من القيود واسعة النطاق للحد بشكل كبير من التنقل في المجتمع لوقف الانتشار، والقضاء على هذا الفيروس".

وسجلت الولاية البالغ عدد سكانها حوالي 7ر1 مليون شخص حالتي إصابة جديدتين، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة إلى 22 حالة.

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