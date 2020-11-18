كوريا الجنوبية تسجل أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا منذ أغسطس

سيف اليزيد - أعلنت كوريا الجنوبية تسجيل 313 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، لتتخطى عتبة الـ300 حالة لأول مرة منذ أغسطس الماضي.

وقالت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم إن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 29311 حالة.

وأضافت أنه تم تسجيل حالتي وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية لترتفع حصيلة الوفيات الإجمالية إلى 496.

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