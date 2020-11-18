ترامب يقيل مدير وكالة الأمن الإلكتروني وأمن البنية التحتية

سيف اليزيد - أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تويتر إقالة مدير وكالة الأمن الإلكتروني وأمن البنية التحتية كريس كريبس، واتهمه بأنه أدلى بتصريح "غير دقيق للغاية" بشأن أمن انتخابات الثالث من نوفمبر.
ورفعت حملة ترامب سلسلة من الدعاوى القضائية في ولايات شهدت منافسة محتدمة رغم أن مسؤولي الانتخابات في الحزبين قالوا إنهم لا يرون أي دليل على حدوث مخالفات خطيرة.
وقال ترامب على تويتر يوم الثلاثاء إن كريبس طمأن الناس بأن الانتخابات كانت آمنة بينما كانت هناك "مخالفات وتزوير جسيم، بما في ذلك تصويت متوفين وعدم السماح لمراقبي الانتخابات بالدخول إلى مواقع الاقتراع" وأخطاء آلات التصويت التي قلبت أصوات ترامب إلى بايدن.
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