أول وفد رسمي بحريني يصل إسرائيل اليوم

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 18 نوفمبر 2020 10:20 صباحاً - منذ ساعة واحدة

من المقرر أن يصل اليوم الأربعاء أول وفد رسمي بحريني إلى إسرائيل ، في أول زيارة رسمية ،وفي أول رحلة تجارية تصل من المنامة .

وقالت وكالة ”رويترز“ للأنباء إن أول وفد حكومي بحريني رسمي توجه إلى إسرائيل، اليوم الأربعاء، في أول رحلة طيران تجارية لشركة طيران الخليج إلى تل أبيب.

وأوضحت ”رويترز“ أن البلدين يتطلعان إلى توسيع التعاون بعد إقامة علاقات رسمية في سبتمبر/ أيلول الماضي في اتفاق بوساطة أمريكية.

وذكر موقع ”فلايت رادار“ لتتبع حركة الرحلات الجوية أن رحلة طيران الخليج رقم (جي.إف972) أقلعت من مطار المنامة صباح اليوم الأربعاء متوجهة إلى تل أبيب.

وكانت مصادر دبلوماسية قالت في وقت سابق إن الزياني من المقرر أن يلتقي مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الذي سيكون هناك أيضا.

وأقامت البحرين والإمارات علاقات رسمية مع إسرائيل في اتفاق بوساطة أمريكية جرى توقيعه في البيت الأبيض في الـ 15 من سبتمبر/ أيلول الماضي. وبعد ذلك، أعلن السودان أنه سيضفي أيضا الطابع الرسمي على العلاقات مع إسرائيل.

وكانت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية ”بنا“ قد أعلنت قبل أيام أن وفداً رسمياً يقوده وزير الخارجية عبد اللطيف الزياني سيزور تل أبيب.

وتهدف الزيارة، وفق الوكالة البحرينية، إلى ”إجراء المزيد من المباحثات المشتركة بين البلدين في ضوء ما تم الاتفاق عليه في إعلان تأييد السلام وإعلان مبادئ إبراهيم“.

وأوضحت الوكالة أن ”الزيارة تأتي لتأكيد موقف مملكة البحرين الثابت والدائم تجاه دعم عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط، وتسليط الضوء على الفرص الاقتصادية والاتفاقيات الثنائية مع دولة إسرائيل، والمساعي الرامية نحو تحقيق المصالح المشتركة في مجالات متعددة“.