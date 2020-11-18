كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 18 نوفمبر 2020 10:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر قتلى بهجوم إسرائيلي على العاصمة السورية دمشق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة روسيا اليوم، في خبر عاجل لها، بمقتل 3 عسكريين سوريين بغارة صاروخية إسرائيلية على جنوب دمشق.

و نقلت وكالة الأنباء السورية سانا، عن مصدر عسكري سوري، قوله إنه حوالي الساعة 3,11 فجر هذا اليوم قام العدو الصهيوني بعدوان جوي من اتجاه الجولان السوري المحتل على المنطقة الجنوبية وقد تصدت له وسائط دفاعاتنا الجوي وأسقطت عدداً من الصواريخ. وقد اسفر العدوان عن استشهاد ثلاثة عسكريين وجرح جندي، ووقوع بعض الخسائر المادية.