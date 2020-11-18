فرنسا تتجاوز عتبة مليوني إصابة مؤكدة بكوفيد-19 العالم

أفاد المدير العام للصحة بفرنسا، جيروم سالومون، أن بلاده تجاوزت، مساء الثلاثاء، عتبة مليوني إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) منذ بدء تفشي الوباء. وقال سالومون، في مؤتمر صحفي، إن “الموجة الثانية كثيفة وقاتلة (…) تجاوزنا هذا المساء عتبة مليوني إصابة بكوفيد-19” مع مليونين و36 ألفا و755 إصابة مؤكدة، ما يعني تسجيل 45.552 إصابة إضافية في 24 ساعة مقارنة بالأرقام التي أعلنت يوم الإثنين.
وأضاف أن “33 ألفا و500 مصاب بكوفيد-19 كانوا في مستشفيات البلاد أمس (الاثنين)”، رغم أن “الجهود المشتركة بدأت تؤتي ثمارها” عبر “تباطؤ الوباء”.
وبلغ العدد الأقصى من مرضى كوفيد-19 في المستشفيات، خلال ذروة الموجة الأولى في الربيع (منتصف أبريل)، 32.292 بينهم أكثر من 6500 شخص في أقسام الإنعاش.
وأوضح سالومون أن “الضغط الاستشفائي لا يزال شديدا جدا” مع وجود 4854 مصابا في الإنعاش الثلاثاء.
وحسب المصدر ذاته، فقد سجلت خلال 24 ساعة 437 وفاة جديدة في المستشفيات من أصل حصيلة لا تقل عن 46.273 وفاة منذ بدء تفشي الوباء. وأشار إلى إن “نحو 26 مليون فحص لكوفيد أجريت منذ مارس”، واصفا تقنية الفحوص السريعة بأنها “مكسب ثمين إضافي” كونها أظهرت إصابة 32 ألفا و935 شخصا بفيروس كورونا منذ بداية نونبر الجاري.
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