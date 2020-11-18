شكرا لقرائتكم خبر عن محلل سياسي يتحدث عن التاريخ الأسود لتحالف الإخوان الإرهابية مع إيران والان مع التفاصيل

الأربعاء 18 نوفمبر 2020 كشف المحلل السياسي السعودي فهد ديباجي، التاريخ الأسود لتحالف جماعة الإخوان الإرهابية ‏الموالية والمدعومة من قطر وتركيا، مع نظام الملالي الإيراني المُعادي للعرب.‏

وكتب "ديباجي" تغريدة عبر حسابه بتويتر": "تحالف الإخوان مع نظام ‏الملالي قديم منذ زمن وانطلاق الثورة الإيرانية الشيطانية".‏ وأضاف: "‏لكنهم بالأمس كانوا يُخفونه، أما اليوم فهم يعلنونه بل ويتفاخرون به".‏‎ ‎

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