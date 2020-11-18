شكرا لقرائتكم خبر عن يُظهر النتيجة في 30 دقيقة.. أمريكا تسمح بإجراء أول فحص ذاتي لفيروس كورونا بالمنزل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

سمحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، بإجراء أول فحص ذاتي لفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” في المنزل يعطي نتيجة سريعة.

ووفقاً لـ”سكاي نيوز عربية” فإن الفحص الذي صنعته شركة “لوسيرا هيلث” عبارة عن فحص جزيئي يستخدم لمرة واحدة للكشف عن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19.

ويعمل الاختبار عن طريق وضع مسحة العينة التي تم جمعها ذاتيا في عبوة توضع بدورها في وحدة الاختبار.

وفي غضون 30 دقيقة أو أقل، يمكن قراءة النتيجة مباشرة من شاشة العرض المضيئة لوحدة الاختبار والتي توضح ما إذا كان الشخص إيجابيا أم سلبيا بالنسبة للفيروس التاجي.

وفرضت بعض المدن والولايات الأمريكية حظرا للتجول أو حدّت من التجمعات لمكافحة انتشار فيروس كورونا، لكن الولايات المتحدة لم تتخذ أي إجراء على المستوى الاتحادي، ووضع الكمامات ليس إلزاميا في 17 ولاية.