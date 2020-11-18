شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين من بيت لحم والان نبدء بالتفاصيل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، فلسطينيين من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم. وأفادت مصادر أمنية ومحلية في بيت لحم، أن قوات الاحتلال اعتقلت محمد عبد الكريم هماش، وحماده محمد سراحنة، بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشها في المخيم.

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