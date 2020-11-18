شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 5 من قوات الأمن فى انفجار شمال أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الشرطة الأفغانية أن خمسة من قوات الأمن لقوا حتفهم بينهم قائد شرطة مقاطعة "قرمقل" بإقليم "فارياب" إثر انفجار قنبلة مزروعة على جانب الطريق اليوم الأربعاء، في الإقليم الواقع شمالي البلاد.

ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية عن المتحدث باسم قائد شرطة الإقليم "عبد الكريم يوريش" قوله إن الانفجار وقع عندما كان قائد الشرطة "سفر محمد بيدار" في طريقه لدعم قوات الأمن التي كانت متعرضة لهجوم من حركة "طالبان" في إحدى المناطق بالمقاطعة.

ولم تعلن أية جهة بعد مسؤوليتها عن هذا الانفجار.