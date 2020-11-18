القبض على ثمانية 'ارهابيين' بينهم امرأة في صلاح الدين

وقالت الوكالة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات صلاح الدين في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على ثمانية ارهابيين من بينهم امرأة بمناطق متفرقة من محافظة صلاح الدين مطلوبين وفق احكام المادة ٤ارهاب لانتمائهم لعصابات داعش الارهابية".



واضافت، أن "من خلال التحقيقات الاولية معهم اعترفوا بانتمائهم لتلك العصابات الاجرامية واشتركوا بعدة عمليات ارهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين قبل عمليات التحرير"، مؤكدا "تدوين أقوالهم وتسليمهم الى جهات الطلب بموجب وصل أستلام اصولي".

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