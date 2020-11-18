تنشر وكالة الخليج 365، صورا من منفذ عرار الحدودي مع السعودية وسط استعدادات لاعادة فتحه خلال الساعات المقبلة.

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. استعدادات لفتح عرعر خلال ساعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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