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ما وراء منع تركيا وقطر من الحصول على مقاتلات إف 35 الأمريكية؟

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مخاوف أعربت عنها إسرائيل عقب طلب رسمي تقدمت به قطر لشراء مقاتلات "إف-35" الأمريكية، ما يضع استقرار المنطقة على المحك، ويهدد بتعزيز قدرات المثلث القطري التركي الإيراني على تأجيج الأزمات وصناعة الفوضى.

 

صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية اعتبرت أن الطلب القطري لشراء الجيل الخامس من مقاتلات "إف-35" أمر "مثير للدهشة"، خاصة أنه يأتي في أعقاب توقيع معاهدة السلام بين دولة الإمارات وإسرائيل.

 

 

وذكرت الصحيفة، في تحليل منشور عبر موقعها الإلكتروني، أن عددا قليلا من دول العالم، جميعها حلفاء لواشنطن، تمتلك طائرات (إف-35) التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن، وتتميز بقدراتها المتطورة، وتكلفتها الباهظة بحوالي 100 مليون دولار.

 

وقالت الصحيفة إن أي مبيعات للطائرات سيكون أمرا مثيرا للدهشة، خاصة في ظل الاتهامات التي تعرضت لها قطر بشأن تقاربها مع إيران وتركيا اللتين تتبنيان سياسة خارجية عدائية.

 

ومنذ 2017، قطعت دول الرباعي العربي: ، والإمارات، والبحرين، ومصر، علاقاتها مع قطر؛ بسبب دعمها للإرهاب.

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MO Nasa

MO Nasa

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