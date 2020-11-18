مؤلم.. مصرع طفل غرقا في أحد الأحواض المائية ضواحي أزيلال

اهتزت جماعة بني عياط إقليم أزيلال، اليوم الثلاثاء، على وقع غرق طفل يبلغ من العمر عشر سنوات بشكل مفاجئ داخل قناة لري.

وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن الطفل الضحية كان رفقة جده يرعيان الغنم في المنطقة، وبعد سقوط خروف في إحدى قنوات الري في دوار لعوينة، حاول الهالك إنقاذه، ما عرضه إلى الغرق.

وأكدت المصادر ذاتها أن محاولات إنقاذ الطفل باءت بالفشل، بعدما نُقل على وجه السرعة إلى مستعجلات مستشفى سوق السبت، إلا أنه فارق الحياة قبل الوصول إليه.

يذكر أن جثة الهالك، نقلت إلى مستودع الأموات في المستشفى الجهوي في بني ملال، من أجل إخضاعها للتشريح الطبي، فيما فتحت مصالح الدرك الملكي بحثا لمعرفة ظروف، وملابسات الحادث.