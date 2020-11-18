شكرا لقرائتكم خبر عن نائب عراقي يتحدث عن التحالف المشبوه لأسامة النجيفي والان مع التفاصيل

الأربعاء 18 نوفمبر 2020 اعتبر النائب العراقي السابق عزت الشابندر ان تحالف أسامة النجيفي هو الحلقة الأضعف في التحالفات، مشيرا الى ان الضغوط الخارجية هي من قسمت الكتل السنية إلى اطراف متشظية.

وقال الشابندر في تصريح متلفز إن تحالف اسامة النجيفي هو الاضعف “. واضاف ان “تحالف النجيفي لا يمتلك اي قرار في السلطة.

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