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نائب عراقي يتحدث عن التحالف المشبوه لأسامة النجيفي

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 18 نوفمبر 2020

اعتبر النائب العراقي السابق عزت الشابندر ان تحالف أسامة النجيفي هو الحلقة الأضعف في التحالفات، مشيرا الى ان الضغوط الخارجية هي من قسمت الكتل السنية إلى اطراف متشظية.

 

وقال الشابندر في تصريح متلفز إن تحالف اسامة النجيفي هو الاضعف “.

 

 واضاف ان “تحالف النجيفي لا يمتلك اي قرار في السلطة.

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