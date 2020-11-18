شكرا لقرائتكم خبر عن دولة الإمارات تتخذ مساراً خاصاً وفريداً للتغلب على كورونا والان مع التفاصيل

الأربعاء 18 نوفمبر 2020 يختلف نهج كل دولة في العالم في التغلب على فيروس كورونا المستجد " كوفيد – 19"، واتخذت دولة الإمارات مساراً خاصاً وفريداً للتغلب على الوباء العالمي، مدعوماً بإطلاقها مبادرات نوعية لحماية صحة مواطنيها والمقيمين فيها، إلى جانب خطط واضحة لدعم القطاعات الصحية والاقتصادية والاجتماعية والعمالية والبيئية، مما ساهم في الحد من تأثير الوباء على مختلف القطاعات الحياتية، ومحاصرته في سبيل القضاء عليه.

ونجحت الإمارات بفضل إجراءاتها الوقائية للتغلب على الوباء والحد من تأثيره الصحي على أفراد المجتمع، إذ تؤكد الأرقام التي رصدت مؤخراً كفاءة الدولة في التعامل مع الظروف الطارئة.

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