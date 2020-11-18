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دولة الإمارات تتخذ مساراً خاصاً وفريداً للتغلب على كورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 18 نوفمبر 2020

يختلف نهج كل دولة في العالم في التغلب على " كوفيد – 19"، واتخذت دولة الإمارات مساراً خاصاً وفريداً للتغلب على الوباء العالمي، مدعوماً بإطلاقها مبادرات نوعية لحماية صحة مواطنيها والمقيمين فيها، إلى جانب خطط واضحة لدعم القطاعات الصحية والاقتصادية والاجتماعية والعمالية والبيئية، مما ساهم في الحد من تأثير الوباء على مختلف القطاعات الحياتية، ومحاصرته في سبيل القضاء عليه.

 

ونجحت الإمارات بفضل إجراءاتها الوقائية للتغلب على الوباء والحد من تأثيره الصحي على أفراد المجتمع، إذ تؤكد الأرقام التي رصدت مؤخراً كفاءة الدولة في التعامل مع الظروف الطارئة.

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