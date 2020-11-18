اليمن.. مؤسسة وعي تقيم فعالية العودة للحياة بالمكلا 

الأربعاء 18 نوفمبر 2020

مؤسسة وعي تقيم فعالية العودة للحياة بالمكلا



أقامت مؤسسة وعي فعالية العودة للحياة بالمكلا وبحضور وفد من مكاتب الأمم المتحدة الفاعلة في حضرموت ومنظمات المجتمع المدني والذي أفتتحت فيه الدكتورة زنيا باغنيني، رئيسة الملحقية الثقافية والإعلامية في السفارة الأمريكية إلى اليمن، عبر الزوم بالحديث أن أهمية النشاط المدني ودعم المبادرات المحلية.

وخلال الفعالية أكد الأستاذ عمر باراس رئيس مؤسسة وعي أن مؤسسة وعي وضمن اهتماماتها بعقد شراكات مع سفارات خارجية ومحلية لربط الشباب مع ممثلي المجتمع الدولي ومناقشة قضاياهم والسعي لإيقاف الحرب وإحلال السلام الذي ينشده كافة اليمنيين وكذا المساهمة بخلق مساحة آمنة من خلال منصة شباب وعي لربط الشباب والشابات مع المجتمع الدولي بشكل مباشر لاتاحة الفرصة لهم بحق السؤال.

مشيراً أن حضرموت تعد واجهة للسلام بفضل الأمن والاستقرار طيلة أربعة أعوام مادعى بإقامة الكثير من الفعاليات التي تنشد السلام بعد معاناة ذاقت مرارتها الآلاف من الأسر اليمنية جراء الحروب .

وتم خلال الفعالية عرض فيلمان ( فيلم غرق وفيلم أحلام الصفيح ) يتحدثان عن الوضع المأساوي للكثير من الأسر اليمنية الساكنة في المخيمات بعد نزوحهم من مناطق الصراعات والحروب وكذا التطرق لمناقشة معاناة الشباب وقضايا الأطفال المهمشين ورغبتهم في العيش بسلام وحرية وسعادة ، وحظيا الفيلمان بمداخلات ومناقشات مستفيضة عمّا يعانيه الأطفال والشباب من نزوح وتهميش لحقوقهم وعيشهم في حياة صعبة تفتقد لأبسط مقومات الحياة.