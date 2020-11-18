شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 5 أشخاص جراء انهيار أرضي في إندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل
ووقع الانهيار الأرضي في منطقة بانيوماس في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء عندما كان السكان نائمين، وفقا لما ذكره راديتيا جاتي، المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث.
وتوقعت الهيئة سقوط مزيد من الأمطار في المنطقة خلال الأيام المقبلة.
وتعد الانهيارات الأرضية والفيضانات المميتة أمر شائع في إندونيسيا أثناء الموسم المطير بين نوفمبر ومارس.
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