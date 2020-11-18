حقوق الانسان تكشف عدد النزلاء بالسجون المصابين بكورونا

كشفت مفوضية حقوق الانسان، الاربعاء، عن عدد النزلاء بالسجون المصابين بكورونا، فيما طالبت الحكومة ودائرة الاصلاح العراقية ووزارة الصحة والداخلية بالقيام بحملة تعقيم وتعفير لكافة السجون.
وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "عدد النزلاء المصابين بفايروس كورونا منذ بداية الازمة لحد الان بلغ ٤٩٩ نزيلا في حين بلغت حالات الشفاء ٤٥٠ في حين بلغت الحالات التي تحت العلاج ٤٩ نزيلا".
واضاف الغراوي ان "عدد الاصابات لدى الحراس في السجون بلغت ٧١٣ في حين بلغت حالات الشفاء ٤٥٠"، مشيرا الى ان "عدد الوفيات بسبب فايروس كورونا لدى النزلاء بلغت ١٢ في حين بلغ عدد الوفيات لدى الحراس ٧".
وطالب الغراوي "الحكومة ودائرة الاصلاح العراقية ووزارة الصحة والداخلية بالقيام بحملة تعقيم وتعفير لكافة السجون وانشاء وحدات للعزل الصحي في هذه السجون والاستعانة بالامم المتحدة والمنظمات الدولية لتقديم الدعم في هذا الجانب".
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